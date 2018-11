0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Hasbro Game Night, eine Spielesammlung bestehend aus Risiko, Trivial Pursuit Live! und Monopoly sind ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich. Alle Spiele sind auch als eigenständige Spiele erhältlich.

Hasbro Game Night – Ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich

Hasbro Game Night für Nintendo Switch bietet berühmte und familienfreundliche Brettspiele für Spieler jeden Alters, die nun jederzeit ihre Lieblingsspiele genießen können, egal ob zu Hause auf dem Fernseher oder unterwegs im Tisch-Modus. Alle drei Spiele sind mit einer neuen grafischen Benutzeroberfläche und Online-Verbesserungen* ausgestattet und bieten zusätzlich noch viele Touchscreen-Funktionen, die exklusiv für die Nintendo Switch entwickelt wurden.

Risiko – Ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich

Risiko bietet ein spannendes strategisches Erlebnis. Die Spieler kontrollieren den Krieg von ihrem High-Tech-Kontrollraum aus und kämpfen auf dem bekannten klassischen Kartenlayout in 3D.

In einer modernen Variante des klassischen Brettspiels um die Weltherrschaft setzen sie Panzer, Flugzeuge und Infanterie ein. Risiko für Nintendo Switch bietet ein verbessertes Tempo, 3D-Animationen und eine neue Ansicht, in der die Spieler ihre Nintendo Switch-Konsole nutzen können, um das Aussehen des klassischen Tabletop-Brettspiels zu simulieren.

Trivial Pursuit Live! bietet rund 1.850 Fragen, darunter 650 familienfreundliche Fragen. Spieler können bis zu drei Freunde im lokalen Mehrspielermodus herauszufordern und führt einen neuen Versus-Modus ein, der es den Spielern ermöglicht Kopf-an-Kopf im 1 gegen 1 oder in Teams zu spielen.

Monopoly – Ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich

Monopoly für Nintendo Switch lässt Brettspielfans mit der HD Rumble-Funktion den Wurf der Würfel in der Handfläche spüren. Dabei bewegen sie sich durch unterschiedliche Themengebiete und animierte 3D-Boards und spielen mit bis zu sechs Spielern online oder offline. Monopoly für Nintendo Switch wird auch neue Regeln und Funktionen enthalten, die ausschließlich für Nintendo Switch gelten, einschließlich:

Aktionskarten, die verwendet werden, um schneller auf dem Brett voranzukommen, Gegner zu bestrafen oder Spieler zusätzliches Geld verdienen zu lassen.

Besondere Ziele ermöglichen kürzere Spielsitzungen dank spezieller Sieg-Konditionen.