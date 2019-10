0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive veröffentlichen haben die Oktober-Roadmap für Hitman 2 mit einer Reihe kostenloser inhaltlicher Updates veröffentlicht, die neue Möglichkeiten bieten, die Karriere von Agent 47 fortzusetzen.

Hitman 2 – Content-Updates als Teil der Oktober-Roadmap angekündigt

Diesen Monat können sich die Spieler in Hitman 2 auf eine spukige, neue Mission mit Halloween-Thema freuen, die all ihren Erwartungen übertreffen könnte. Alle, die den nötigen Mut haben, sie abzuschließen, werden mit zwei geheimnisvollen Freischaltungen belohnt, die erst noch enthüllt werden müssen. Des Weiteren werden im Oktober 3 neue Anzüge und 4 neue Gegenstände erhältlich sein – also insgesamt 9 neue Gegenstände, die sich kostenlos freischalten lassen.

Kommende, kostenlose Updates für alle Besitzer von Hitman 2: