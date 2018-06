Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute den HITMAN 2 Miami Gameplay Trailer enthüllt. Das Video zeigt einen der aufregenden, neuen Sandbox-Schauplätze aus dem Spiel: das pulsierende Miami mit dem farbenfrohen Ambiente eines laufenden Motorsportrennens, sowie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen und unerwarteten Tarnungen für Agent 47. HITMAN 2 schickt Spieler in alle Ecken der Welt, einschließlich Kulissen, die es so in einem HITMAN Spiel noch nicht gegeben hat. Von sonnendurchfluteten Straßen bis zu dunklen und gefährlichen Regenwäldern – lebendige, authentische Umgebungen bieten verschiedene Wege zur Erkundung, unvergleichliche Spieltiefe und unzählige, interaktive Möglichkeiten für Spieler. Ab dem 13. November 2018 könnt ihr auf der PlayStation 4, Xbox One und PC eure Auftragsmorde ausführen.

HITMAN 2 – Miami Gameplay Trailer enthüllt!

HITMAN 2 ist die Fortsetzung des erfolgreichen, international bekannten Videospiels HITMAN. Es enthält neue, extrem detaillierte Sandbox-Welten voller lebendiger, authentischer Umgebungen, welche zum Erkunden einladen. Zudem gibt es diesmal die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen. Dazu können sie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und diverse Tarnungstechniken verwenden, um auf kreative Weise ihre einzigartige Kette von Ereignissen auszulösen.

Das Spiel führt mit dem Sniper-Assassin-Modus außerdem einen neuen Weg des Spielens ein. Eine eigenständige Spielvariante, durch die erstmals auch ein Co-Op-Erlebnis innerhalb der HITMAN-Serie möglich ist. In diesem Modus können zwei Spieler online zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu vernichten. Sniper-Assassin ist jetzt als „Early Access“-Bonus für Kunden verfügbar, die HITMAN 2 vorbestellen.