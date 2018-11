0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben die erste „Schwer zu fassendes Ziel“- Mission in Hitman 2 veröffentlicht. Dabei nimmt Sean Bean die Rolle des ehemaligen MI5-Agenten Mark Faba ein, der nun als freiberuflicher Auftragskiller arbeitet. Faba ist bekannt als „Der Unsterbliche“ und ein ungeschlagener Meister darin, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Deshalb hat die „International Contract Agency“ (ICA) ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. In dieser „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission mit dem Titel Der Unsterbliche haben Spieler die Chance, den von Robert Knox beauftragten Faba aufzuhalten, bevor er sein außergewöhnliches Geschick in Sachen Überwachung, Infiltration und Zerstörung unter Beweis stellen und einen Auftrag beim „Global Innovation Race“-Event in Miami erledigen kann. Und wenn irgendjemand Faba ein für alle Mal erledigen kann, dann Agent 47.

Hitman 2 – Zwei neue Trailer zum Start der Sean Bean-Mission

Die erste „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission ist einer von vielen neuen Live-Inhalten, die Spielern von HITMAN 2 kostenlos zur Verfügung stehen. Zur Einstimmung ist nun das gesamte Video zur Missionsbesprechung verfügbar, das nützliche Informationen über Fabas erwartete Bewegungen, mögliche Herangehensweisen, hilfreiche Verkleidungen und andere hilfreiche Tipps enthält.

Außerdem haben Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive heute den zweiten HITMAN 2 “Die Welt des Auftragsmordes“-Trailer veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in die ständig wachsende Welt des Auftragsmordes gewährt, der digitalen Heimat von Hitman und aller zugehörigen Inhalte. Beginnend mit HITMAN 2 wird die Welt des Auftragsmordes wachsen und fortwährend spannende, neue Live-Inhalte bieten, neue Features und sogar neue Spielmodi für alle Gamer – inklusive des HITMAN Legacy Pack.

Das schwer zu fassendes Ziel Nr. 1 ist ab heute bis zum 4. Dezember verfügbar. Wichtig hierbei: Alle Spieler haben in diesem 14-tägigen Zeitraum nur eine Chance, den Unsterblichen auszuschalten! Durch das Spielen der „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission und den Abschluss der Herausforderung „Explosive Schreibkunst“ können Spieler die neue, von den Fans ausgewählte Waffe „Explosiver Stift“ freischalten und ihrem Inventar hinzufügen. Durch das Absolvieren der „Schwer zu fassendes Ziel“-Missionen können Spieler zudem neue Anzüge für Agent 47 freispielen.

„Schwer zu fassende Ziele“ sind einzigartige, besonders riskante Aufträge in HITMAN™ 2, die nur begrenzte Zeit verfügbar sind. Diese Missionen sind für alle Spieler KOSTENLOS. Allerdings haben alle Spieler nur eine einzige Chance, das Ziel auszuschalten – bei einem Fehlschlag gibt es keinen zweiten Versuch. Die „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission Der Unsterbliche ist das erste mehrerer kostenloser Updates mit Live-Inhalten, auf das sich die Spieler von HITMAN™ 2 nach der Veröffentlichung freuen können.

Als umfassendes Spieleuniversum mit Hitman in seinem Zentrum wird die Welt des Auftragsmordes fortwährend wachsen, besser werden und die Spieler herausfordern – während HITMAN 2 und darüber hinaus.