Der Münchner Spieleentwickler und -Publisher Travian Games und dessen Tochter northworks aus Hamburg erfinden mit „Hyperdrome“ das Genre neu und sorgen für Furore auf den Rennstrecken. Im neuen Mobile Game treten Spieler aus der ganzen Welt in taktischen Rennduellen gegeneinander an. Das Spiel kann ab jetzt im App Store und auf Google Play kostenlos heruntergeladen werden.

Hyperdrome – Rasante Neuerfindung des Renngenres

Schnelle Rennen, spannende Power-Ups und echte Gegner machen dieses Rennspiel zu einer neuen Herausforderung für Neulinge und Rennprofis. Spieler müssen ihre Energie taktisch einsetzen. Dadurch können sie ihre Gegner im richtigen Moment ausbremsen und viel Gas auf der langen Gerade geben. So kommen sie dem Ziel näher als erster über die Ziellinie zu rasen.

Prominente Unterstützung erhält Hyperdrome dabei von Rennfahrer Daniel Abt, der sich aktuell auf die fünfte Saison der Formel E vorbereitet. In der letzten Saison errang Abt gleich zwei Siege und gewann mit seinem Team die Teammeisterschaft. Von dem Spiel zeigt er sich begeistert: „Hyperdrome hat mich vom ersten Tag an fasziniert, weil es hier wie in der Formel E zu einem Herzschlagfinale auf der Ziellinie kommen kann und Timing, Strategie und Cleverness die entscheidenden Faktoren sind.“

Hyperdrome – Zukunft des Rennsports

Daniel Abt hatte zahlreiche digitale Rennkämpfe mit Fans auf der Gamescom. Ebenso hatte er ein echtes Asphaltrennen mit dem CEO von Travian Games. Nun schlüpft Daniel Abt in die Rolle des Instructors and gibt Neulingen und Rennprofis Tipps. Lars Janssen, CEO von Travian Games, ist von der Zusammenarbeit vollends überzeugt: „Daniel und Hyperdrome sind definitiv zwei Gewinner, die zueinander passen. Formel E ist möglicherweise die Zukunft des Rennsports und wer weiß, wie viele Features aus unserem Spiel dort Einzug halten werden!“.