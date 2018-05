Mit dem Würfel-Shooter I Hate Running Backwards schaffen Binx Interactive, Crotem Incubator und Devolver Digital eine explosive Kurzzeitunterhaltung. Dabei komen nicht nur zahlreiche Waffen, sondern auch legendäre Helden zum Einsatz. Hier mehr dazu!

Schnell, Schneller, I Hate Running Backwards

Binx Interactive, Croteam Incubator und Devolver Digital kündigen das rasante Shoot ‚em Down I Hate Running Backwards für den 22. Mai an. Vorerst „nur“ auf Playstation 4, Xbox One und Pc verfügbar, folgt der Switch-Release im Sommer diesen Jahres. Mit knapp 15 Euro ist man beim farbenfrohen Ballerfest dabei.

In bewährter kubistischer Minecraft-Optik schießen wir ab dem 22. Mai alles kurz und klein, was uns in den Weg kommt. Dabei müssen wir uns auf unendliche Gegnerwellen einstellen und dass uns natürlich die Umgebung regelmäßig um die Ohren fliegt. Die vollkommen zerstörbare Welt wird prozedual erzeugt und sorgt wohl für eine Menge Würfel-Chaos.

Spieler wählen ihren Charakter und schießen die Feinde mit einem leistungsstarken Arsenal von Schrotflinten, Lasern, Raketenwerfern, Singularitätskanonen und anderen Waffen aus dem Weg. Dabei können wir diverse Bonis erspielen, um auch den schwierigeren Bossen an den Kragen zu gehen.

Angeführt von Croteams legendärem Serious Sam können Spieler aus einer Vielzahl von explosiven Helden wählen. Darunter Shadow Warriors Lo Wang, Enter the Gungeons Bullet Kin, Hotline Miamis Richard und Nuclear Thrones Crystal! Wir können die Stages alleine oder im Koop-Modus bestreiten. Dabei scheint die Ballerei mit einem Freund wohl den größeren Spielspaß zu bergen. Denn alles in allem wirkt I Hate Runnings Backwards eher wie ein „Party-Shooter“. Eine nette Abwechslung und kurzweile Zerstreuung.

Wir halten euch bis zum Release auf dem Laufenden. Für mehr Infos seht euch doch mal auf der Website oder bei Twitter um!