I Hate Running Backwards – Überdrehter Roguelite-Shooter erhältlich

Binx Interactive und Devolver Digital haben den überdrehten Roguelite-Shooter I Hate Running Backwards auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort auf der Nintendo Switch für 14,99€ erhätlich, wobei Besitzer von Devolver-Spielen einen Rabatt von 15% im eShop erhalten.



I Hate Running Backwards – Überdrehter Roguelite-Shooter

Es handelt sich um ein nie endendes, adrenalingelandenes Shoot’em-Down, welches den Fokus auf die Zerstörung und den Kampf gegen unendliche Wellen von Feinden legt, während man in der Zeit durch prozedural erzeugte, vollständig zerstörbare Welten reist! In dem rasanten Shooter können Spieler aus einer Vielzahl von explosiven Helden wählen, darunter Serious Sam, Shadow Warriors Lo Wong, Hotline Miamis Jacket und Enter the Gungeons Bullet Kin.