Ravenscourt und Frima Studio haben angekündigt, dass ihr neues Spiel Illusion: A Tale of the Mind ab sofort erhältlich ist. Das Spiel könnt ihr digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One erwerben.

Illusion: A Tale of the Mind – Puzzle-Adventure in Paris

Der Titel ist ein Puzzler-Adventure und spielt im Pariser Kabarett-Umfeld der 1920er-Jahre. Spieler schlüpfen in die Rolle der jungen Emma und erleben mit ihr ein spannendes Abenteuer, in dem sie versucht, den Verstand ihres Vaters vom Einfluss eines Wahnsinnigen zu befreien.

Gleichermaßen erwartet Emma eine zersplitterte und gefahrenvolle Welt, die auch alten Erinnerungen und schwärenden Wunden besteht. Paradoxerweise übt sie jedoch auch einen rätselhaften und faszinierenden Zauber aus, dem auch die Spieler möglicherweise erliegen werden.

Der Entwickler Firma erläutert: „Um eine wirklich einzigartige Spielerfahrung zu erschaffen, arbeiteten wir sehr hart an dem Titel. Unser Ziel ist es, unserem Publikum eine düstere aber gleichsam herzzerreißende Geschichte zu präsentieren, die sie packt. Voller Stolz auf das Ergebnis lassen wir die Spieler jetzt in unseren kreativen Verstand eintauchen und hoffen, dass ihnen gefällt, was sie vorfinden.“