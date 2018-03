Bandai Namco Entertainment Europe und Mojo Bones haben das Release-Datum von Impact Winter bekanntgegeben. Das Spiel erscheint am 5. April 2018 für die PlayStation 4 und Xbox One. Impact Winter wurde zuvor bereits auf STEAM veröffentlicht. In Kürze könnt ihr eure Überlebensfertigkeiten auch auf Konsolen testen. Als Spieler auf der PlayStation 4 erhaltet ihr kostenlos ein dynamisches Motiv.

Impact Winter-Der Kampf um das Überleben

„Ein riesiges Dankeschön – Danke an alle, die Mojo Bones und Impact Winter bisher unterstützt haben“, äußerte sich Mark Norman, Mitbegründer und Art Director bei Mojo Bones Ltd in ihrem Blog. „Seit dem Release der PC-Version haben wir euer Feedback wirklich sehr genossen, und versucht, das Spielerlebnis immer weiter zu verbessern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir nach so viel Blut, Schnee und Tränen endlich die Veröffentlichung von Impact Winter am 5. April auf PlayStation 4 und Xbox One ankündigen können!“

Ihr befindet euch mit Jacob und seinem Team aus vier Überlebenden in einer verlassenen Kirche. Gemeinsam müsst ihr versuchen zu überleben, bis der Rettungstimer abgelaufen ist. Teammanagement und Überlebensfertigkeiten werden dabei von entscheidender Bedeutung sein! Dank eines Roboterbegleiters namens Ako-Light wird es einfacher, nach Vorräten zu bohren, neue Gegenden zu erkunden, dunkle Räume und leere Nächte zu erhellen, eure Vorräte zu transportieren und den Standort zu lokalisieren.