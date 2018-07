Niantic steht mit Ingress kurz vor einem Relaunch von dem erste Augmented-Reality-Mobilegame. Das AR-Technologie-Unternehmen wird sein Spiel Ingress unter dem Titel Ingress Prime neu auflegen. Außerdem bekommt das Spiel mit Ingress: The Animation eine eigene Anime-Serie auf Netflix. Zudem veranstaltet Niantic in Zusammenarbeit mit der Stadt Warschau dort vom 27. bis zum 29. Juli das Event Cassandra Prime Anomalie. Für diesen Wettbewerb werden knapp 2000 Agenten in die Hauptstadt Polens reisen, um um die Stadt zu streiten.

Ingress – Ein Machtkampf zwischen zwei Fraktionen

Bei Ingress kämpfen zwei Fraktionen um die Kontrolle über die übernatürliche exotische Materie, die über Portale in die Welt eindringt. Dabei handelt es sich um die Erleuchteten und den Widerstand. Wie bei Pokemon GO wird die reale Welt über Geodaten in die virtuelle Spielwelt integriert. Die Portale, um die die Spieler kämpfen, befinden sich an Sehenswürdigkeiten und lokalen Besonderheiten in unserer Welt. Der Wert eines eingenommenen Gebietes wird durch seine statistische Einwohnerzahl bestimmt. Zudem sind auf der ganzen Welt Informationsfetzen, die die Story vorantreiben, verteilt.

Was Ingress zudem von Handyspielen von anderen Entwicklern unterscheidet, sind die Events, die immer wieder in der realen Welt angeboten werden. In diesen können die Spieler in die Rollen von Agenten schlüpfen. So auch bei der Cassandra Prime Anomalie in Warschau, während der die beiden Teams im ganzen Stadtgebiet gegeneinander antreten und versuchen, möglichst viele der Portale mit virtuellen Waffen und Verteidigungstechnologien für ihre Fraktion zu erobern.

Ausgangspunkt des Events wird das NIA-Hauptquartier sein, das Niantic für den Zeitraum der Anomalie im historischen Einkaufszentrum Dom towarowy Bracia Jabłkowscy einrichten wird. Während des Mission Days am Sonntag können Spieler beider Teams zusammen die örtlichen Sehenswürdigkeiten entdecken, die von Niantic in Zusammenarbeit mit dem Warschauer Touristikverband in spezielle Missionen miteinbezogen werden.

Neben dem kostenlosen Gameplay rund um die Anomalie wird Niantic auch einige kostenpflichtige Spezialherausforderungen wie Stealth Ops und Operation Clear Field anbieten. Mit Oliver Lynton-Wolfe wird zudem einer der Charaktere aus der Ingress-Story als Ehrengast in Warschau dabei sein. Der Ausgang der Anomalie wird die weitere Entwicklung der Story beeinflussen.

Spieler, die gerne an der Cassandra Prime Anomalie teilnehmen wollen, aber auch Neulinge, die sich für Ingress interessieren, können sich hier für das Event in Warschau registrieren oder Premiumtickets kaufen.