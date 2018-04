Bei der Osiris Epiphany Night vom 25. – 27. Mai übernachten Ingress-Spieler auf der geschichtsträchtigen Festung Schloss Kaltenberg in Bayern. Dreizehn ausgewählte Teams bauen interaktive Portale und erleben zahlreiche Highlights mit über 600 Teilnehmern.

Ingress – Agentenspiel als Gamer-Festival

Niantic Inc., Entwickler von Ingress und Pokémon GO, gibt heute die Einzelheiten seines nächsten großen Community-Events für Ingress bekannt: die Osiris Epiphany Night auf Schloss Kaltenberg in Geltendorf. Zudem können sich Agenten ab heute die begehrten Tickets sichern, um vom 25. – 27. Mai Teil dieses interaktiven Abenteuers zu sein.

Im Vorfeld wählte Niantic unter zahlreichen Bewerbern 13 Teams aus, um in drei Tagen interaktive Portale nach kryptischen Archetypen zu fertigen. Nun steht auch das gesamte Programm für alle Teilnehmer fest.

So erwarten die Agenten spektakuläre Shows, eine Fackelwanderung, gemeinsames Speisen an Rittertafeln, eigens für das Event entworfene Brettspiele über die Mythen von Kaltenberg und vieles mehr. Als Übernachtungsmöglichkeiten stehen den Teilnehmern das Schloss und das dazugehörige Gelände zur Verfügung. Die perfekte Atmosphäre für gemeinsame Camping-Abende!

Die Nachbarschaft als Schauplatz des Widerstands

Ingress ist Niantics erstes Augmented-Reality-Handyspiel und fördert besonders interaktive Erlebnisse mit innovativem Massive-Multiplayer-Gameplay in der realen Welt. Die Ingress-Events 2018 und 2019 werden weiterhin auf der Vision von Niantic aufbauen, Spieler zusammenzubringen. Dabei sollen ihnen Erkundungen, Aktivitäten, Freundschaften sowie tiefere Interaktionen mit Städten und Nachbarschaften auf der ganzen Welt ermöglicht werden. Seit dem Start von Ingress im Jahr 2012, haben sich bei mehr als 2000 Real-World-Veranstaltungen von Niantic auf der ganzen Welt hunderttausende Spieler eingefunden.

Ingress verwandelt Nachbarschaften und Städte in interaktive Erlebnisse voller Geheimnisse, Intrigen und Abenteuer. In einem originellen Science-Fiction-Universum, das in der realen Welt versteckt ist, sind die Spieler in zwei Fraktionen aufgeteilt: Die Erleuchteten und Der Widerstand. Sie müssen zusammenarbeiten, um Portale zu finden und hacken, die als öffentliche Kunsteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten getarnt sind.

Zuletzt gab Niantic bekannt, dass die nächste Generation von Ingress, Ingress Prime, derzeit in Arbeit ist. Die weiterentwickelte Erfahrung wird wohl auf der Grundlage des Sci-Fi-Mobile-AR-Erlebnisses aufbauen. Dabei werden vollständig überarbeitete Benutzeroberflächen, Sound-Designs sowie neue Funktionen hinzu gefügt.