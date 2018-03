In einer Pressemittelung kündigt Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment die Veröffentlichung der Injustice 2: Legendary Edition an. Injustice 2 wurde bei den 21st D.I.C.E. Awards und The Game Awards 2017 als Kampfspiel des Jahres ausgezeichnet. Ab dem 29. März könnt ihr das Spiel für die PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam und den Microsoft Store erwerben. Mit dieser Version von Injustice 2 sollt ihr die ultimative DC-Superhelden und Superschurken Kampfspiel-Erfahrung erhalten. Gemeinsam mit zahlreich weiteren herunterladbaren Inhalten soll das Spiel für Verbesserungen sorgen.

Injustice 2: Legendary Edition- Neue Charaketere und Verbesserungen

Ihr könnt euch auf folgende Inhalte und Verbesserungen freuen:

Alle herunterladbaren, spielbaren Charaktere: Darkseid, Red Hood, Starfire, Sub-Zero, Black Manta, Raiden, Hellboy, Atom, Enchantress und die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Premiere-Skins aus der Injustice 2 – Ultimate Edition, einschließlich Power Girl, John Stewart, Green Lantern, Reverse-Flash, Grid und Black Lightning, alle mit einzigartigem Aussehen, Stimmen und Dialogen.

Neben den Inhalten bringt die Injustice 2: Legendary Edition folgende Verbesserungen mit sich: