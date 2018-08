Insurgency: Sandstorm ist auf der diesjährigen Gamescom vom 22. bis 25. August in Köln, am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9 spielbar. Diese Information hat Focus Home Interactive und Koch Media soeben bekannt gegeben.



Insurgency: Sandstorm – Die neueste Technik

An den Ständen von Deep Silver & Friends in Halle 9 am Stand B011-C010 sowie am Stand A012 können die kommenden Spielehighlights auf Powered-by-ASUS Gaming-PCs, 4K-Monitoren und Republic of Gamers Peripherie ausprobiert werden. Dank der neusten NVIDIA Grafikprozessorarchitektur, erleben die Besucher die kommenden Spiele-Highlights mit ultra-flüssiger Darstellung und kräftigen, lebendigen Farben.

In Halle 7 am Stand B-030/C-031 sind die neuesten ROG-Highlights wie den ersten Gaming-Monitor mit 4K, 144 Hz und G-Sync HDR aufgeführt. Außerdem stellt man das für kompromissloses Gaming gemachte ROG Phone vor. In der Hologate-Area steht zudem ein einzigartiges Multiplayer-VR-Erlebnis zum Mitmachen bereit.