Is It Love? Blue Swan Hospital – Ab sofort erhältlich

Ubisoft hat angekündigt, dass Is It Love? Blue Swan Hospital ab sofort im App Store für iPhone und iPad sowie über Google Play für Android-Geräte erhältlich ist.

In diesem interaktiven Drama kreieren die Spieler ihre eigenen Abenteuer und romantischen Handlungsstränge in einem völlig neuen Universum. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines jungen und brillanten Assistenzarztes, der frisch im Blue Swan Hospital angekommen ist, während sie durch ihre Karriere, Freundschaften, Skandale und ihr Liebesleben navigieren. Die Spieler werden eine spannende Auswahl an Charakteren treffen. Die Entscheidungen, die sie auf ihrem Weg treffen, werden letztendlich die Beziehungen zu Freunden und Liebesinteressen bestimmen.

Dieser Teil von Is it Love? zeichnet sich durch eine moderne künstlerische Ausrichtung aus und wird zum ersten Mal in der Geschichte der Serie alle zwei Wochen neue Episoden sowie jedes Jahr neue Staffeln enthalten.