“Ich bin ein Söldner – holt mich hier raus!” Jagged Alliance: Rage! schickt die Avantgarde der altbekannten Haudegen erneut in den Dschungel. Nicht mehr unbedingt am Zenit ihrer Karriere, müssen die rüstigen Söldner-Stars sich nicht bloß (erneut) einem verrückten Diktator stellen sondern dabei auch mit allerlei Alterserscheinungen klarkommen. Jagged Alliance: Rage! ist ab sofort für die Playstation 4, Xbox One und für den PC erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 € für PC und 29,99 € für Konsolen.

Jagged Alliance: Rage! – Jetzt auf PC und Konsolen verfügbar

Das Spiel wird von HandyGames herausgegeben, einem Mitglied im Netzwerk von THQ Nordic. HandyGames wird als unabhängiger Publisher mit Schwerpunkt auf kleinen bis mittelgroßen Projekten und Third-Party-Indiespielen arbeiten.

Features