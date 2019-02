Jump Force – Bandai Namco veröffentlicht Launch-Trailer

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bandai Namco Entertainment hat den Launch-Trailer zu Jump Force veröffentlicht.

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums vom WEEKLY JUMP Magazin treffen 40 der berühmtesten Figuren der Mangawelt in Jump Force aufeinander. Dazu gehören auch Charakteren aus ikonischen Serien wie Dragon Ball, Naruto und One Piece.

Die SpielerInnen haben die Möglichkeit, ihren eigenen Avatar mit Anpassungselementen aus jeder Manga-Marke des Spiels zu erstellen und online mit ihren Lieblingshelden zu kämpfen.

Jump Force erscheint am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Dank Early-Access-Möglichkeit können Besitzer der digitalen Ultimate Edition bereits am 12. Februar spielen.