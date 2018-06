Bandai Namco Entertainment Europe kündigt Jump Force für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam an. Die größten Helden und Bösewichte aus der 50-jährigen Geschichte von Shueishas einflussreichen japanischen „Weekly Shonen Jump“-Mangas treten in ikonischen Schauplätzen auf der ganzen Welt gegeneinander an.

Jump Force – Der Traum eines Anime-Fan

Mit den beliebtesten und klassischen Manga-/ Anime-Franchises, wie zum Beispiel Dragon Ball Z, One Piece, Naruto und vielen weiteren, können Spieler ihr dreiköpfiges Manga-/ Anime-Tag-Team zusammenstellen. Zu den weltweiten Schauplätzen dieses Aufeinandertreffens gehören der Time Square in New York City und das Matterhorn in den Alpen. Außerdem wird die Unreal Engine 4 zum Einsaz kommen. Dadurch werden die Titanten der japanischen Popkultur mit realistischen Details zum Leben erweckt.

Die Grenzen, die unsere Welt von der Jump-Welt trennen, verwischen und die bösen Mächte sind in die echte Welt eingefallen, um über die Menschheit zu regieren. Die größten Manga- und Anime-Helden müssen sich zusammenschließen, um über das Böse aus der Jump-Welt zu siegen.

Jump Force wird 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam veröffentlicht.