Universal und Frontier Developments haben bekannt gegeben, dass Bryce Dallas Howard und BD Wong als Claire Dearing und Dr. Henry Wu zurückkehren. Sie schließen sich somit Jeff Goldblum an, der seine Rolle als Dr. Ian Malcolm auch wieder aufnimmt. Jurassic World Evolution basiert auf dem erfolgreichen Film-Franchise und erweitert die originale Jurassic World-Mythologie. Ihr bekommt die Möglichkeit, als Park-Direktor eure eigene Jurassic World zu erschaffen und zu managen. Das Spiel erscheint am 12. Juni 2018 digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One und als Box am 3. Juli.

Jurassic World Evolution – Errichtet eure eigene Jurassic World

Bryce Dallas Howard schlüpfte zum ersten Mal 2015 in Jurassic World in die Rolle von Claire Dearing, der Leiterin des Themenparks Jurassic World und kehrt am 22. Juni 2018 im Kinofilm Jurassic World: Fallen Kingdom™ zurück. Auch BD Wong, bekannt als Dr. Henry Wu aus Jurassic Park und Jurassic World, wird wieder auf großer Leinwand zu sehen sein.

Ihr bekommt die operative Kontrolle über die sagenumwobene Isla Nublar und den Muertes Archipel. Ihr könnte eure eigene Jurassic World errichten, indem ihr als Bioingenieur neue Dinosaurier züchtet sowie Attraktionen, Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen baut. Jede Entscheidung führt zu unterschiedlichen Konsequenzen und großen Herausforderungen, wenn „das Leben seinen Weg findet“.