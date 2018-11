Jurassic World Evolution – Dr. Wus Geheimnisse DLC im November

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Frontier Developments plc hat für Jurassic World Evolution den DLC Dr. Wus Geheimnisse angekündigt. Der DLC erscheint am 20. November für PC, Playstation 4 und Xbox One. Der DLC basiert auf der Blockbuster-Franchise von Universal Pictures. Das Premium-Content-Pack erweitert die Jurassic World Evolution-Kampagne um neue Missionen. Zudem können sich Spieler auf eine zusätzliche Jurassic World-Story freuen. Unsere Review zum Spiel findet ihr unter folgendem Link.

Jurassic World Evolution – Dr. Wus Geheimnisse DLC erscheint diesen Monat

Der DLC schaltet neue Missionen der Kampagne frei, in denen Spieler die Kontrolle über zwei versteckte Forschungslabore auf Isla Muerta und Isla Tacaño erhalten. Dort entwickelt Dr. Henry Wu, gesprochen von BD Wong, eine neue Generation hybrider Dinosaurier. Während Spieler in Zusammenarbeit mit dem Genetiker neue Ausgrabungsstätten, Gebäudeupgrades und Forschungsmöglichkeiten entdecken, konfrontiert das Spiel sie mit einem erhöhten Level an Chaos und Bedrohungen. Diese verursacht Wu durch seine dunklen Machenschaften.

Der DLC Dr. Wus Geheimnisse führt die neuen Herbivoren Olorotitan und die giftigen Troodon ein, die zusammen mit drei neuen, von Wu kreierten Hybriden in Jurassic World Evolution verfügbar sind: Stegoceratops, Ankylodocus und Spinoraptor. Sobald die neuen Missionen iim DLC, werden neue Upgrades und Forschungsoptionen freigeschaltet, die wiederum in der Kampagne von Jurassic World Evolution genutzt werden können, darunter das einzigartige Camouflage-Gen des Indominus Rex, bekannt aus dem 2015 erschienenen Film Jurassic World.

Neue Kampagnenmissionen werden freigeschaltet, sobald Spieler ein Vier-Sterne-Rating auf Isla Muerta erreichen. Alle Details zu den Inhalten in Jurassic World Evolution: Dr. Wus Geheimnisse findet ihr auf folgender Seite.

Außerdem erhalten alle Spieler am 20. November alle Spieler ein Gratis-Update, welches einen optionalen Tag-/Nacht-Zyklus, neues Herden- und Schlaf-Verhalten, Aufträge und Futterstationen mit großem Fassungsvermögen ins Spiel bringt.

Der DLC erscheint am 20. November digital zum Preis von 14,99 EUR für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Hauptspiel Jurassic World Evolution benötigt ihr zum Spielen der Download-Inhalte.