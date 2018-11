Just Cause 4

Square Enix hat einen ausführlichen Deep Dive“-Trailer zu Just Cause 4 veröffentlicht. Das Video bietet einen detaillierten Überblick über den am 4. Dezember 2018 erscheinenden Sandbox-Kracher. Kürzlich haben wir einen Vorschau-Artikel zum kommenden Abenteuer von Rico Rodriguez veröffentlicht.



Just Cause 4 – Deep Dive Trailer zeigt Features der Sandbox-Action

Das neue Abenteuer bietet mehr Abwechslung, Fahrzeuge, Gadgets und Waffen als seine erfolgreichen Vorgänger. Die Spieler erwartet ein verbessertes Fahrverhalten, fortschrittlichere Gegner-KI und ein vollständig überarbeiteter Greifhaken sowie eine gigantische Spielwelt. Die ebenso einzigartigen wie unglaublich inszenierten Echtzeit-Wetterereignisse wie Tornados, Sandstürme und Gewitter verändern in Just Cause 4 alles – nicht zuletzt dank der bahnbrechenden Sandbox-Technologie der neuen Apex Engine von Avalanche Studios.

Das Action-Spiel ist als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellbar. Die Digital Deluxe Edition erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand – dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls garantierten Vorabzugriff auf das Spiel bei Erscheinung.

Wer bei Amazon vorbestellt, erhält das Spiel für Playstation oder Xbox One in einem exklusiven Steelbook . Zusätzlich erhalten Amazon-Vorbesteler den DLC „Neon Racer“ mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

MediaMarkt und Saturn bieten exklusiv die Day One Edition an. Diese enthält das Spiel für Playstation 4 oder Xbox One sowie eine Karte der gigantischen Spielwelt. Ebenso enthalten ist der DLC „Renegade Pack“ mit zusätzlicher Waffe und einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.