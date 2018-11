Just Cause 4

Eine Woche vor dem Release der Sandbox-Action Just Cause 4 lässt es Rico Rodriguez noch einmal so richtig krachen! Der brandneue „Ein Mann hat all das getan?“-Trailer zeigt, wie schwer es die bemitleidenswerten Widersacher des Action-Helden haben. Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Just Cause 4 – Explosiver neuer Trailer zum Action-Knaller

Die Kombination aus exklusiven Gameplay-Impressionen und Live-Action-Szenen sowie dem Soundtrack des weltbekannten DJs Slushii liefert eine humorvolle Perspektive auf die zerstörerische Kraft, die Action-Held Rico Rodriguez ab dem 4. Dezember in Just Cause 4 entfesseln wird. Erleben Sie Rico erstmals aus dem Blickwinkel der feindlichen Miliz – der Schwarzen Hand – und lassen Sie sich zusammen mit deren Anführerin Gabriela Morales von den wahnwitzigen Aktionen Ricos berichten. Von absoluter Zerstörung, die (im wahrsten Sinne) auf eine feindliche Basis herabregnet, bis hin zu Schiffscontainern mit explosiven Fässern – hier sehen Sie, was Just Cause so anders als alle anderen Spieleserien macht.

Vor der Kulisse des fiktionalen südamerikanischen Lands Solis hievt Just Cause 4 die Zerstörungsorgien und die einzigartige Physik der Reihe mit Tornados und anderen extremen Naturgewalten auf ein völlig neues Niveau.

Das Action-Spiel ist als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellbar. Die Digital Deluxe Edition erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand – dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls garantierten Vorabzugriff auf das Spiel bei Erscheinung.

Wer bei Amazon vorbestellt, erhält das Spiel für Playstation oder Xbox One in einem exklusiven Steelbook . Zusätzlich erhalten Amazon-Vorbesteler den DLC „Neon Racer“ mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

MediaMarkt und Saturn bieten exklusiv die Day One Edition an. Diese enthält das Spiel für Playstation 4 oder Xbox One sowie eine Karte der gigantischen Spielwelt. Ebenso enthalten ist der DLC „Renegade Pack“ mit zusätzlicher Waffe und einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.