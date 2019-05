0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass Just Cause 4 dank des heute erschienenen, kostenlosen Frühlings-Update technisch wie spielerisch in ganz neuem Glanz erscheint. Die Highlights der weitreichenden, von der Community gewünschten Optimierungen sind ein komplett neues Beleuchtungs-System (siehe Bilder unten), zerstörbare Statuen und Eisenbrücken sowie eine verbesserte KI.

Just Cause 4 – Frühlings-Update bringt zahlreiche kostenlose Verbesserungen

Am 3. Juli 2019 wird es dann noch teuflischer: Im DLC Los Demonios entdeckt Rico einen mysteriösen Tempel und entfesselt dort eine uralte, dämonische Kraft. Diese verbreitet sich wie eine parasitäre Plage und Rico muss die Dämonen wieder dorthin zurückschicken, wo sie herkamen – in die Hölle!

Los Demonios ist mehr als nur ein gewöhnlicher DLC. Die dämonischen Horden infizieren Städte und Bewohner des Spiels, was wiederum den Look der Spielwelt komplett verändert. Neue Missionen und Gegner stellen Held Rico vor eine knallharte Herausforderung: Bösartige Dämonen spucken ätzende Projektile und ergreifen Besitz von Soldaten sowie militärischen Fahrzeugen.

Die neuen Missionen sind dabei nahtlos in die Sandbox integriert und sind eine Hommage an viele beliebte Spielelemente aus Just Cause 3. Zudem führt Los Demonios neue Waffen und Ausrüstung ein, darunter die Dämonenarmbrust und eine ganz besondere Nachschublieferung.

„Dies ist der zweite DLC des Expansion Pass und Los Demonios liefert ein ganz neues Erlebnis in JUST CAUSE 4“, sagt Bryan Rodriguez, Creative Producer bei Entwickler Avalanche Studios. „Zum ersten Mal greift eine Bedrohung aus einer anderen Welt an und Rico muss sich etwas, dem er noch nie begegnet ist, stellen!“

Besitzer der Just Cause 4 Gold Edition oder des Expansion Pass erhalten sieben Tage früher Zugriff auf alle DLC-Packs der Erweiterung „Dare Devils, Demons and Danger“.