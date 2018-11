Just Cause 4

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat bekannt gegeben, dass ab sofort ein brandneuer Trailer zu Just Cause 4 zur Verfügung steht. Das Video mit dem treffenden Titel „Eye of the Storm“ feierte seine Premiere im Rahmen der „X018“ von Microsoft. Zudem gibt es einen Ausblick auf die atemberaubende Action des kommenden Sandbox-Hits. Unsere Vorschau zum Spiel findet ihr unter folgendem Link.

Just Cause 4 – Spektakulärer neuer Trailer veröffentlicht

Der actionreiche CGI-Trailer wurde unter der Regie von Visual Works in Zusammenarbeit mit Director’s Duo produziert. Der Titelsong „I‘m Just (Remix)“ von Artizan ist einer von vier Tracks, die speziell für Just Cause 4 produziert wurden und die ab sofort zum digitalen Download bereitstehen. Das vollständige Album erscheint am 4. Dezember zeitgleich mit dem Spiel.

Das Action-Spiel ist als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellbar. Die Digital Deluxe Edition erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand – dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls garantierten Vorabzugriff auf das Spiel bei Erscheinung.

„I‘m Just (Remix)“ und die weiteren Just Cause 4-Tracks von Artizan könnt ihr auf folgender Seite anhören.

Wer bei Amazon vorbestellt, erhält das Spiel für Playstation oder Xbox One in einem exklusiven Steelbook . Zusätzlich erhalten Amazon-Vorbesteler den DLC „Neon Racer“ mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

MediaMarkt und Saturn bieten exklusiv die Day One Edition an. Diese enthält das Spiel für Playstation 4 oder Xbox One sowie eine Karte der gigantischen Spielwelt. Ebenso enthalten ist der DLC „Renegade Pack“ mit zusätzlicher Waffe und einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.