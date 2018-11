Just Cause 4 – Stilisierte Trailer zum Sandbox-Action Game

Just Cause 4

Wenige Tage vor dem Release von Just Cause 4 veröffentlicht Square Enix eine Reihe neuer stilisierter Trailer und Poster zum Sandbox-Action Game. Die „Rico Through The Eras“-Videos sind von Actionfilm-Klassikern vergangener Jahrzehnte inspiriert und zeigen Rico Rodriguez in voller Aktion.

Just Cause – Stilisierte Trailer zum Sandbox-Action Game

Rico Rodriguez ist der ultimative Actionheld. Das Sandbox-Action-Game soll alles bieten, was Film-Fans des Genres lieben: Extreme Stunts, explosive Action und abgefahrene Charaktere. Die „Rico Through The Eras“-Galerie zeigt eine Sammlung von witzigen, leinwandtauglichen Videos und Artworks. Diese sind von Actionfilm-Klassikern der 60er, 70er, 80er, 90er Jahren und den 2000ern inspiriert.

Vor der Kulisse des fiktionalen südamerikanischen Lands Solís hebt das Spiel den Zerstörungsgrad und die einzigartige Physik der Reihe mit Tornados und anderen extremen Wetterereignissen auf ein völlig neues Niveau. Just Cause 4 bietet vier unterschiedliche Klimazonen: Regenwald, Grasland, Alpen und Wüste. Jede verfügt über eigene, völlig individuelle und vollständig simulierte Wetterereignisse.