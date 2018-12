Just Cause 4

Square Enix hat bekannt gegeben, dass die “Stunt Squad”-Aktion zum Sandbox-Knaller Just Cause 4 startet. Dieser exklusive Commnunity-Klub gibt Spielern die Gelegenheit, ihre irrsten Stunts hochzuladen und tolle Preise zu gewinnen.

Just Cause 4 – Stunt Squad belohnt die irrsten Videos

Über die Webseite könnnen alle Just Cause 4-Spieler ihre Videos einreichen. Die besten Stunts wählt man dann regelmäßig aus und diese teilt man anschließend mit der weltweiten Community über den offiziellen Just Cause-Youtube-Kanal. Zudem erhalten die besten Stuntmen jeder Runde exklusives “Stunt Squad”-Merchandise und werden in der offiziellen Ruhmeshalle verewigt!

Das Action-Spiel ist als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition erwerblich. Die Digital Deluxe Edition bietet spezielle Waffen der Schwarzen Hand – dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte.

Wer bei Amazon bestellt, erhält das Spiel für Playstation oder Xbox One in einem exklusiven Steelbook . Zusätzlich erhalten Amazon-Besteller den DLC „Neon Racer“ mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.