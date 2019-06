Just Cause 4

Square Enix hat bekannt gegeben, das Just Cause 4 dank dem Update „Trials, Toys & Terror“ noch größer und explosiver wird.

Just Cause 4 – Update ‚Trials, Toys & Terror‘ ab sofort verfügbar

Übernatürliche Mächte überrennen im DLC „Los Demonios“ die Städte und versetzen die Bewohner von Solís in Angst und Schrecken. Nur Rico kann sie retten. Der DLC erscheint auf Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PC – ab dem 26. Juni können Besitzer der Gold Edition und des Expansion Pass loslegen, alle anderen ab dem 3. Juli.

Ein parasitischer Befall breitet sich auf der Insel Solís aus, terrorisiert die Bewohner und attackiert alles und jeden, der sich ihm in den Weg stellt. „Los Demonios“ fordert selbst den erfahrensten Actionhelden heraus, denn hier muss Rico all seine Fähigkeiten und Ausrüstung nutzen, um dieser Gefahr Herr zu werden und die dämonische Invasion endgültig auszulöschen, bevor es zu spät ist!

Zudem erscheint das kostenlose „Challenges“-Update und erweitert die offene Welt von JUST CAUSE 4 mit zahllosen neuen Möglichkeiten. Das ganze Jahr über erscheinen jeden Monat Updates, bei denen Spieler kosmetische Belohnungen für ihren Wingsuit und ihren Fallschirm erhalten können. Dafür müssen sie neue Herausforderungen abschließen, die ihre Beherrschung über Ricos Fähigkeiten und Ausrüstung bis aufs Äußerste fordern.

Drehen Sie außerdem mit dem Just Cause 2-Skin für Rico die Zeit zurück. Sie finden ihn im Aktualisierungsmenü – und zwar für alle Spieler kostenlos.

Treten Sie der Schwarzen Hand mit dem Fahrzeugpaket „Spielzeugkiste“ stilvoll in den Allerwertesten: Panzer, Boot und Jet in Miniaturgröße sorgen für explosiven Spaß und drehen den Chaosregler von Just Cause 4 auf Anschlag, denn die Schwarze Hand reagiert ihrerseits mit eigenen Winz-Fahrzeugen. Erweitern Sie Ihre Sammlung mit neuen Fahrzeugen und deren verrückten und zerstörerischen Fähigkeiten – dank der neuen Premiumpakete, die jeden Monat im Schwarzmarkt-Shop erhältlich sind.

Just Cause 4 – Neue Gameplay-Elemente und Herausforderungen

„Nach dem riesigen Frühlings-Update für Just Cause 4 wollten wir unseren Spielern noch großartigere Inhalte bieten! Das „Trials, Toys & Terror“-Update enthält neue Gameplay-Elemente, neue Herausforderungen, tolle neue Ausrüstung und somit neue Wege, das ganze Jahr lang weiter Open-World-Action zu erleben“, sagt Victoria Setian, Senior Producer bei Avalanche Studios.

„Mit „Los Demonios“ kehren wir zu Ricos alter Rolle als Befreier zurück, allerdings führen wir auch zum ersten Mal in der Just Cause-Reihe übernatürliche Gegner ein“, sagt Bryan Rodriguez, Creative Producer bei Avalanche Studios. „In „Los Demonios“ haben es die Spieler mit den herausforderndsten Inhalten des Spiels zu tun und müssen ihr gesamtes Können in die Waagschale werfen, wenn sie die Dämonen vertreiben und Solís vor dem Untergang retten wollen!“

Die „Challenges“ und das Fahrzeugpaket „Spielzeugkiste“ sind ab sofort verfügbar. Besitzer der Gold Edition und des „Dare Devils, Demons & Danger“-Expansion Pass können den DLC „Los Demonios“ ab dem 26. Juni 2019 spielen, also bereits 7 Tage früher.