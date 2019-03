0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Aschermittwoch ist vorüber, die letzte rote Nase verschwunden, doch wer von euch möchte das närrische Treiben verlängern? Ubisoft hat nämlich ein neues Inhalts-Update für Just Dance 2019 veröffentlicht. Es bringt allen Besitzern von Just Dance 2019 kostenlose Inhalte wie Playlists und Online-Wettbewerbe. Gleichzeitig werden neue exklusive sowie einige ikonische Songs aus vorherigen Just Dance-Spielen auf Just Dance Unlimited veröffentlicht. Über den erfolgreichen Dance-on-Demand-Streaming-Service, haben Besitzer das ganze Jahr Zugriff über auf mehr als 400 Songs und zahlreiche neue Inhalte. Unsere Review zu Just Dance 2019 findet ihr unter folgendem Link.



Just Dance 2019 – Ubisoft verlängert den Karneval

Nach dem ersten Weihnachts-Update im Dezember ist der verrückte Karneval das zweite der vier großen Updates zu spezifischen Themen. Damit möchten die Entwickler das ganze Jahr über symbolische Momente in Just Dance 2019 feiern. Das Update lädt die Spieler ein, die Karnevalsstimmung erneut aufleben zu lassen und ist seit dem 7. März verfügbar. Es liefert dabei drei neue Songs, die über Just Dance 2019 mit einem laufenden Just Dance Unlimited Abonnement oder einer aktiven Probezeit zugänglich sind:

Medicina, Anitta

Lush Life, Zara Larsson

Criminal, Natti Natasha & Ozuna

Spieler von Just Dance 2019, die keinen Zugang zu Just Dance Unlimited haben, können weiterhin mit einer speziellen Playlist Hauch von Latin, die vom 7. bis 27. März erhältlich ist, in die Karnevalsstimmung einsteigen. Die Playlist enthält elf Songs des aktuellen Just Dance Katalogs:

Despacito, Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee

El Tiki, Maluma

Hips Don’t Lie, ShakiraFeat. Wyclef Jean

Obsesión, Aventura

Rabiosa, ShakiraFeat. El Cata

Calypso, Luis Fonsi Feat. Stefflon Don

Chantaje, Shakira Feat. Maluma

Havana, Camila Cabello

TOY, Netta

Carnaval Boom, Latino Sunset

Bailar, Deorro Feat. Elvis Crespo

Just Dance 2019 – Start der kostenlosen Events

Mit der Veröffentlichung dieser Inhalte wird das Just Dance-Team kostenlose Events* zum Thema Karneval auf dem World Dancefloor starten, dem Online-Modus von Just Dance, der allen Besitzern von Just Dance 2019 kostenlos zur Verfügung steht. Spieler können sich Tänzern aus der ganzen Welt anschließen, um drei neue Karnevalsbosse zu besiegen, an einem Karnevalsturnier teilzunehmen oder Just Dance Unlimited Songs kostenlos und für eine begrenzte Zeit auszuprobieren: