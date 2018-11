1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat eine kostenlose Demo für die neueste Ausgabe der Musik-Videospiel-Reihe Just Dance 2019 veröffentlicht. Unsere Review zum Spiel findet ihr unter folgendem Link.

Just Dance 2019 – Ubisoft veröffentlicht kostenlose Demo

In der Demo können die Spieler zum Song One Kiss von Calvin Harris und Dua Lipa tanzen. Die Demo kann man ab sofort für Nintendo Switch, Xbox One und Playstation 4 herunterladen. Die Demo erlaubt es mit Freunden und Familie zu einem der aktuell heißesten Tracks zu tanzen. One Kiss ist Teil der Just Dance 2019 Track List. Die Gratis-Demo soll später im November auch für die Nintendo Wii U verfügbar sein.

Die Spieler können auch die neue Spieloberfläche und die neuen Funktionen dank des aktualisierten Demoformats entdecken. Dies soll ihnen einen Vorgeschmack auf die wichtigsten Änderungen gegeben, die man in diesem Jahr in das Spiel integriert hat.

Spieler ohne Kamerazubehör können dank der Just Dance Controller App (erhältlich für Xbox One und PlayStation 4) problemlos in die Action einsteigen. Die Just Dance Controller App ist kostenlos auf iOS- und Android-Smartphones erhältlich und verwendet die Phone Scoring-Technologie, mit der die Spieler die Demo ohne zusätzliches Konsolenzubehör genießen können.