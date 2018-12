0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das deutsche Finale des Just Dance World Cup 2019 könnt ihr erstmals live und exklusiv über den Deutschland-Account der Video-App TikTok verfolgen (@tiktok_deutschland). Das Finale findet am 09. Dezember in der Bamschool in Köln statt und ist ab 16.30 Uhr über @tiktok_deutschland abrufbar. Das Finale moderiert Melissa Lee, Moderatorin, Designerin und YouTuberin.

Just Dance World Cup 2019 – Deutsches Finale im Livestream

Im deutschen Just Dance World Cup Finale treten die 16 besten nationalen Just Dance-Tänzer gegeneinander an. Sie alle wollen sich für das große Welt-Finale, das Anfang 2019 in Brasilien stattfindet, qualifizieren. Dabei sind nicht nur die tänzerischen Leistungen der deutschen Finalisten nicht nur auf Basis der im Spiel erlangten Punkte ausschlaggebend. Auch eine dreiköpfige Jury, bestehend aus YouTuber Jokah Tululu, Schauspielerin Cheyenne Pahde und Tanzlehrer Sugar Rae haben Stimmrecht..

Die Jury beurteilt zusätzlich die Qualität der Choreographie und den künstlerischen Ausdruck der Tänzer. Der Finalist mit der besten Gesamtbewertung messt sich in Rio mit den 17 besten Just Dance-Tänzern der Welt und kann um den Welt-Champion-Titel tanzen.