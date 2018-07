Ubisoft hat heute den Start der Qualifikationsrunde für den Just Dance World Cup 2019 angekündigt. Vom Wohnzimmer-Dancefloor auf die große Bühne! In den letzten Jahren hat der Just Dance World Cup erfolgreich einen einzigartigen Ansatz in die Welt der eSports-Wettbewerbe gebracht. Er ist die perfekte Kombination aus Videospielen und körperlicher Aktivität. Die besten Just Dance-Spieler aus aller Welt erhalten die Chance vor Publikum um die Weltmeisterschaft zu tanzen.

Just Dance World Cup 2019 – Songs stehen fest!

Die Online-Qualifikationen werden in der Just Dance 2018-Version vom 20. Juli bis 24. August auf Nintendo Switch, Wii U, Xbox One und PlayStation 4 stattfinden. Die Spieler erhalten im Spiel eine Benachrichtigung, sobald eine Qualifikationsrunde beginnt. Es wird 6 Sessions mit jeweils folgenden 6 Songs geben:

All You Gotta Do – The Just Dance Band [EASY]

Side To Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj [MEDIUM]

Footloose – Top Culture [MEDIUM]

Another One Bites The Dust (Alternate Version) – Queen [HARD]

Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato & Stefflon Don [EASY]

24K Magic (Alternate Version) – Bruno Mars [EXTREME]

Just Dance World Cup 2019 – Termine

Termin1 – Freitag 20. Juli 2018, von 18 bis 19 Uhr

Termin 2 – Freitag 27. Juli 2018, von 18 bis 19 Uhr

Termin 3 – Freitag 3. August 2018, von 18 bis 19 Uhr

Termin 4 – Freitag 10. August 2018, von 18 bis 19 Uhr

Termin 5 – Freitag 17. August 2018, von 18 bis 19 Uhr

Termin 6 – Freitag 24. August 2018, von 18 bis 19 Uhr

Spieler können an so vielen Qualifikationsrunden teilnehmen wie sie möchten. Die höchste Punktzahl am Ende aller Runden wird als ihre Qualifikations-Punktzahl gewertet. Aus der Online-Qualifikation gehen vier Teilnehmer hervor, die im deutschen Finale um ihr Ticket nach Brasilien kämpfen.

Neben der Online-Qualifikation wird es auch offline die Möglichkeit geben, an bestimmten Veranstaltungen live zu performen und durch die Bestleistung einen Platz für das deutsche Finale zu sichern. Insgesamt werden durch solche Veranstaltungen 12 weitere deutsche Finalisten ermittelt, so dass am Ende 16 Tänzer im deutschen Finale gegenüberstehen. Weitere Informationen zu Ort und Zeit können auf der Webseite eingesehen werden.

Das große Just Dance World Cup Finale findet Anfang 2019 in Brasilien statt. Bis dahin steht ein harter Wettkampf bevor, in dem die Tänzer um einen der 18 begehrten Finalisten-Plätze in Brasilien kämpfen und versuchen, den zweifachen Weltmeister Umutcan Tüzüncü aus der Türkei zu besiegen.