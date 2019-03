0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat heute die letzten Details der Just Dance World Cup Grand Finals 2019 enthüllt. Die World Cup Grand Finals 2019 finden am 30. März in Brasilien statt. Zudem hat Ubisoft die Jurymitglieder sowie des Bewertungssystems des Wettbewerbs bekannt gegeben. Die siebzehn besten Spieler der Welt kämpfen um den Weltmeistertitel. Sie versuchen, den zweimaligen Champion Umutcan Tutuncu aus der Türkei zu entthronen. Die Endrunden des Grand Finals sind auf den Ubisoft Kanälen auf Twitch und Facebook zu sehen.

Just Dance World Cup – Ubisoft gibt die letzten Details bekannt

FORMAT

Just Dance Points) – der erste Spieler mit zwei Punkten gewinnt das Duell und kommt eine Runde weiter. Die Übertragung der Grand Finals beginnt auf dem Die achtzehn Finalisten treten im Best-of-three-Format an, basierend auf ihrer Punktzahl (Points) – der erste Spieler mit zwei Punkten gewinnt das Duell und kommt eine Runde weiter. Die Übertragung der Grand Finals beginnt auf dem Ubisoft Twitch Channe l, sobald die letzten sechs Finalisten des Wettbewerbs ermittelt wurden, das heißt am 30. März um 21 Uhr:

MODERATION & JURYMITGLIEDER

Sobald die letzten sechs Finalisten feststehen, wird eine internationale Jury, die von der berühmten brasilianischen Moderatorin, Journalistin, Produzentin und YouTuberin Fernanda Pineda geführt wird, die Finalrunden der Grand Finals begleiten und die Leistung der Spieler in Kombination mit ihrer Punktzahl bewerten.

BEWERTUNGSSYSTEM

In diesem Jahr wird bei einem Unentschieden der Twitch-Chat zu Rate gezogen. Die Zuschauer können dann für ihren Favoriten abstimmen und so entscheiden, wer das Duell gewinnt.

SONGAUSWAHL

Die achtzehn Finalisten treten in diesen Song gegeneinander an:

Familiar – Liam Payne & J Balvin

Havana – Camila Cabello

I Feel It Coming – The Weeknd ft. Daft Punk

Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet

Rhythm of the night – Corona (Ultraclub 90)

Shaky Shaky – Daddy Yankee

Water Me – Lizzo

I'm Still Standing – Top Culture – Elton John

Adeyyo – Ece Seçkin

New Rules – Dua Lipa

Sweet Little Unforgettable Thing – Bea Miller

No Tears Left To Cry – Ariana Grande

Un Poco Loco – Disney•Pixar's Coco

Calypso – Luis Fonsi Ft. Stefflon Don

Sangria Wine – Pharrell Williams x Camila Cabello

Hala Bel Khamis – Maan Barghouth

One Kiss – Calvin Harris & Dua Lipa

New World- Krewella & Yellow Claw ft. VaVa

Ça Plane Pour Moi- Bob Platine

Karaoke Forever – Alan Tam

Work Work ALT – Britney Spears

Finesse ALT – Bruno Mars Ft. Cardi B

New Rules ALT – Dua Lipa

OMG ALT – Arash Ft. Snoop Dogg

Mad Love ALT – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G

Bang2019 ALT – BIGBANG

Make Me Feel – Janelle Monáe