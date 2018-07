Deep Silver und Warhorse Studios haben „From the Ashes”, die erste inhaltliche Erweiterung für das von Kritikern gefeierte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der DLC ist ab sofort zum Preis von 9,99 EUR in den Digital-Stores der jeweiligen Konsolen sowie über Steam verfügbar.

Kingdom Come: Deliverance – DLC From the Ashes veröffentlicht

Die erste inhaltliche Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance bietet den Spielern eine völlig neue Erfahrung. Mit „From the Ashes“ erhalten sie, in der Rolle des Protagonisten Heinrich, die Möglichkeit, ihren wertvollen Beitrag zur Wiederauferstehung eines niedergebrannten, ehemaligen Banditen-Lagers und zur Neugründung eines idyllisch gelegenen Dorfes beizutragen. Heinrich erlebt am eigenen Leibe, wie es ist, Verantwortung für eine aufstrebende Siedlung und das damit verbundene Wirtschaftssystem zu übernehmen.

Heinrich muss entscheiden welche Gebäude er platzieren soll und wie er neue Bewohner für das Dorf gewinnt. Zudem muss er versuchen mit schwelenden Konflikten zwischen den neuen Einwohnern umzugehen. Allesamt ganz sicher keine leichten Aufgaben, aber selbst ein Landvogt kann nach einem anstrengenden Tag seinen Spaß haben und Zerstreuung genießen.

Ob entspannender Ausritt auf einem der neuen Pferde, spannende Würfelspiele oder ein kurzer Besuch in der Taverne – wohlbemerkt jene, deren Erbau Heinrich höchstpersönlich in Auftrag gegeben hat.

“From The Ashes” – Features: