Warhorse Studios und Deep Silver haben heute die letzte und lange erwartete Erweiterung A Woman’s Lot für das millionenfach verkaufte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance für PC veröffentlicht. Die inhaltliche Erweiterung ist auch Bestandteil der Edition, die heute ebenfalls digital für PC erscheint.

In A Woman's Lot schlüpfen die Spieler im Rahmen eines individuellen Quest-Strangs in die Rolle von Theresa. Dabei ist sie in Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker. Sie erfahren das einfache Leben in Skalitz und werden im weiteren Verlauf dieser spannenden Geschichte Zeugen des schicksalshaften Raubzugs Sigismunds aus einer vollkommen neuen Perspektive. „A Woman's Lot“ stellt das fehlende Puzzleteil in der Geschichte um Skalitz dar, mit dem die Spieler herausfinden, was geschah, bevor Henry bewusstlos aufgefunden wurde.

Inhaltliche Übersicht zur Royal Collector’s Edition:

Doppelseitiges Poster mit “A Woman’s Lot”-Artwork und Weltkarte

15 cm hohe Polyresin-Statue “Theresa” handbemalt in Silber mit Antik-Effekt

Ausgewählte Musikstücke des offiziellen Kingdom Come: Deliverance-Soundtrack als Audio-CD

Deliverance – Making of Kingdom Come und Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come als Blu-Ray

Dekorativer Metal-Pin mit dem Kingdom Come: Deliverance-Logo

Features: