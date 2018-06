Im Rahmen der E3 2018 haben Square Enix und Disney auf der Kingdom Hearts Orchestra – World Tour in Los Angeles angekündigt, dass das sehnlichst erwartete Action-Rollenspiel Kingdom Hearts III am 29. Januar 2019 für Xbox One und Playstation 4 erscheinen wird.

Kingdom Hearts III – Veröffentlichungsdatum steht fest

„Ich entschuldige mich für die geplante Veröffentlichung nächsten Januar, wir brauchen etwas mehr Zeit als zuvor angekündigt.“, sagt Director Tetsuya Nomura. „Das Entwicklerteam lässt seine gesamte Liebe für das Franchise in Kingdom Hearts III einfließen und strebt danach, ein Spiel zu kreieren, an dem Spieler sich erfreuen werden. Wir sind derzeit in den letzten Schritten der Entwicklung, doch wir werden unermüdlich bis zum Ende weiterarbeiten, um das beste Kingdom Hearts-Spiel aller Zeiten abzuliefern.“

Während des Xbox E3-Briefings zeigte Square Enix auch die Welt von Walt Disney Animation Studios‘ Die Eiskönigin – Völlig unverfroren. Der neue Trailer entführt Zuschauer zusammen mit Königin Elsa in die bekannte, frostige Landschaft von Arendelle.

„Ich bin so beeindruckt vom Kingdom Hearts-Team. Ihre künstlerische Hingabe und Detailtreue bei der Erstellung der Welten unserer Filme ist wahrlich außergewöhnlich. Es ist eine tolle Partnerschaft.“, sagt Roy Conli, Academy Award-gekrönter Produzent bei den Walt Disney Animation Studios.

„In Kingdom Hearts III werden Spieler die Gelegenheit haben, ein ganz neues Abenteuer in der Welt von Die Eiskönigin – Völlig unverfroren zu erleben.“, sagt Peter Del Vecho, Academy Award-gekrönter Produzent bei Walt Disney Animation Studios. „Es war so eine Freude, mit dem kreativen Team zusammenzuarbeiten, um gewissenhaft das Aussehen und die Atmosphäre unserer Welt nachzubilden, und ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Charaktere aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren zum Leben erwecken.“

Zusätzlich zum Ankündigungstrailer für Die Eiskönigin – Völlig unverfroren veröffentlichte Square Enix auch ein Gameplay-Video, das neue Aufnahmen aus den zuvor gezeigten Gebieten von Toy Story, Hercules und Rapunzel – Neu verföhnt enthält.