0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix und Disney haben einen neuen Trailer mit der Eröffnungssequenz zum bald erscheinenden Kingdom Hearts III veröffentlicht. Fans können den Track auf iTunes vorbestellen.



Kingdom Hearts III – Hikaru Utada und Skrillex kreieren das Titellied

Die Eröffnungssequenz, deren Soundtrack von der international bekannten Sängerin und Songwriterin Hikaru Utada und dem achtmaligen Grammy-Gewinner Skrillex stammt, bereitet Spieler auf die Ereignisse vor, die sie in Kingdom Hearts III erwarten, wenn der ultimative Kampf für das Licht und das Leben seinen epischen Abschluss findet. Mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy verbündet Sora sich mit Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

Skrillex, selbst ein großer Langzeitfan der Kingdom Hearts-Reihe, plante ursprünglich einen Remix des zuvor enthüllten Tracks „Don’t Think Twice“ von Hikaru Utada. Durch die Freundschaft der beiden entwickelte sich dies jedoch zu einem ganz neuen, originellen Song mit dem Titel „Face My Fears“.

„Face My Fears“ wurde in Zusammenarbeit mit Poo Bear produziert, dem angesehenen Musikproduzenten, der zuvor die mehrfache Platin-Single von Justin Bieber „What Do You Mean?“ produzierte und wird am 18. Januar 2019 erscheinen.