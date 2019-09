Kingdom Hearts III – Neuer DLC „Re Mind“ erscheint diesen Winter

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat im Vorfeld der Tokyo Game Show Einblicke in den neuen DLC Re Mind für Kingdom Hearts III gegeben. In diesem Winter können Spieler ihr Abenteuer in der beliebten Action-RPG-Reihe fortsetzen. Im DLC Re Mind erleben Spieler neue Abenteuer und Bosse.

Der Trailer zur Tokyo Game Show präsentiert neue Szenen aus der Geschichte und zeigt Soras neue Kampfform, in der er sich der bösen Organisation XIII stellt.

In Kingdom Hearts III Re Mind reisen Spieler in ein bekanntes Gebiet und kämpfen gegen mächtige, neue Bosse. In einigen der zusätzlichen Kämpfe können Spieler die Charaktere wechseln. Spieler können durch den Download eines kostenlosen Updates zudem ein neues Schlüsselschwert erhalten.

Die Erweiterung Re Mind erscheint diesen Winter für PlayStation 4 und Xbox One.