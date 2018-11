0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix und Disney haben einen brandneuen Trailer zu Kingdom Hearts III veröffentlicht. Das Video entführt die Zuschauer in Rapunzels magisches Königreich Corona, das auf „Rapunzel – Neu verföhnt“ von Walt Disney Animation Studios basiert und erstmals am vergangenen Wochenende auf der Lucca Comics & Games in Italien gezeigt wurde.

Kingdom Hearts III – Neuer Trailer zeigt die Welt von Rapunzel

Als Rapunzel zum ersten Mal mit Hilfe des charmanten Banditen Flynn Rider ihren geheimnisvollen Turm verlässt, schließen sich Sora, Donald und Goofy dem Paar auf ihrem Abenteuer im Königreich an und nehmen es auf dem Weg mit Herzlosen auf. Der neue Trailer zeigt auch die einzigartigen Kampf-Techniken, die sich Spieler in der von „Rapunzel – Neu verföhnt“ inspirierten Welt zunutze machen können – Rapunzels magisches, goldenes Haar hilft dem Team die Herzlosen zu besiegen.