0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute neue Informationen zu Kingdom Hearts III veröffentlicht. Der Zeichentrick-Klassiker „Winnie Puuh“ von den Walt Disney Animation Studios ist ebenfalls Teil des kommenden Action-Rollenspiels. In einem neuen Trailer verbündet Sora sich mit dem liebenswerten Winnie Puuh und seinen Freunden Tigger, Ferkel, Rabbit, Ruh und Eule, um dabei zu helfen, ihre Heimat, den Hundertmorgenwald, vor der Dunkelheit zu bewahren.

Kingdom Hearts III – Neuer Trailer zeigt die Welt von Winnie Puuh

Square Enix zeigte zudem neue, nie zuvor gesehene Spielszenen sowie weitere Einblicke in die Geschichte des Spiels. Der Trailer enthält Soras Kampf in Twilight Town mit dem Schlüsselschwert von Winnie Puuh sowie Teamattacken in den Disney- und Pixar-Welten von „Hercules“, „Fluch der Karibik“, „Baymax – Riesiges Robowabohu“ und „Rapunzel – Neu verföhnt“.

Kingdom Hearts III erscheint am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Text bieten.