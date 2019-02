Kingdom Hearts III – Rekordverdächtige Verkaufszahlen veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute heute erste Verkaufszahlen zum Action-Rollenspiel-Hit Kingdom Hearts III veröffentlicht. In nur wenigen Tagen haben sich alleine in Deutschland mehr als 100.000 Exemplare (digital und in physischer Form) verkauft. Somit erhält das Spiel vom game, dem Verband der deutschen Games-Branche, die Auszeichnung “Sales Award in Gold”. Weltweit hat sich Kingdom Hearts III bereits über 5 Millionen Mal verkauft. Damit hat das Spiel einen neuen Rekord für das erfolgreiche Franchise aufgestellt. Unsere Review zum grandiosen Action-Rollenspiel findet ihr unter folgendem Link.

In Kingdom Hearts III folgen Langzeitfans und Neueinsteiger den aufregenden Abenteuern von Sora, einem jungen Schlüsselschwertträger, der das Universum vor der bösen Macht der Herzlosen beschützen soll. Sora verbündet sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy, Gesandten von König Micky aus Schloss Disney, mit anderen Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

Kingdom Hearts III – Neue As Told By Emoji-Episode veröffentlicht

„A Look At Kingdom Hearts III |As Told By Emoji by Disney ist ein unterhaltsamer, spaßiger, vierminütiger Kurztrip durch die Ereignisse in Kingdom Hearts und Kingdom Hearts III, geschildert durch die Magie von Emoji. Das Video beleuchtet, wie die Reise von Sora, Donald und Goofy begann. Zudem zeigt das Video wie im neusten Teil der Reihe weitergeht.

Kingdom Hearts III nimmt Spieler in vielen verschiedenen Welten mit auf das Abenteuer ihres Lebens. Von Baymax – Riesiges Robowabohu und Die Eiskönigin – Völlig unverfroren von Walt Disney Animation Studios. Auch die Toy Story und Die Monster AG von Pixar Animation Studios sind mit von der Partie. Jede Welt bringt magische Momente, einzigartiges Gameplay und neue wie alte Kultcharaktere mit sich.

In Kingdom Hearts III folgen Langzeitfans und Neueinsteiger den aufregenden Abenteuern von Sora. Der junge Schlüsselschwertträger muss das Universum vor der bösen Macht der Herzlosen beschützen. Sora verbündet sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy, Gesandten von König Micky aus Schloss Disney, mit anderen Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.