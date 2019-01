0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute verkündet, dass der Kingdom Hearts III-Titelsong „Face My Fears“ von der international bekannten Sängerin Hikaru Utada und dem achtmaligen Grammy-Gewinner Skrillex ab sofort verfügbar ist. Das Spiel erscheint am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4. Zudem bietet das Spiel bietet englische Sprachausgabe sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte.

Kingdom Hearts III – Titelsong von Skrillex ab sofort verfügbar

„Face My Fears“ ist der Soundtrack zum Intro des Spiels, das am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4 erscheint. Mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy verbündet sich Held Sora mit Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

„Face My Fears“ ist ab sofort (in Englisch und Japanisch) als Teil der EP „Face My Fears“ mit insgesamt vier Tracks erhältlich. Die EP enthält auch „Don‘t Think Twice“, ein weiteres Lied von Utada, welches ebenfalls in Kingdom Hearts III vorkommt.

Kingdom Hearts III nimmt Spieler in vielen verschiedenen Welten mit auf das Abenteuer ihres Lebens. Von Baymax – Riesiges Robowabohu und Die Eiskönigin – Völlig unverfroren von Walt Disney Animation Studios bis zu Toy Story und Die Monster AG von Pixar Animation Studios bringt jede Welt magische Momente, einzigartiges Gameplay und neue wie alte Kultcharaktere mit sich.

Die vielen Kultcharaktere von Disney und Pixar in Kingdom Hearts III könnt ihr im folgenden Video in Aktion sehen: