Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass sich Kingdom Hearts III seit seiner Veröffentlichung am 29. Januar weltweit über fünf Millionen Mal (in physischer und digitaler Form) verkauft hat. Das Spiel ist für PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.

Kingdom Hearts III – Über fünf Millionen weltweit verkaufte Exemplare

Langzeitfans und Neueinsteiger folgen im Spiel den aufregenden Abenteuern von Sora. Der junge Schlüsselschwertträger muss das Universum vor der bösen Macht der Herzlosen beschützen soll. Sora verbündet sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy, Gesandten von König Micky aus Schloss Disney, mit anderen Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

Kingdom Hearts III – Action-Rollenspiel ab sofort im Handel

“Ich bin begeistert zu verkünden, dass Kingdom Hearts III jetzt offiziell erhältlich ist”, sagte Tetsuya Nomura, Director der Kingdom Hearts-Reihe zum Release. “Es gibt viele Geheimnisse in der Geschichte, also sollten die Spieler sich Zeit nehmen, damit sie nichts verpassen. Das Abenteuer ist die Reise selbst und nicht nur das Ziel. Diese Geschichte markiert eines der größten Erlebnisse, das Sora mit seinen Freunden je hatte, also hoffe ich, dass die Spieler es genießen werden. Danke an all unsere Fans rund um den Globus, die sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet haben.”

“Kingdom Hearts III ist die Fortsetzung einer unglaublichen und langen, kreativen Zusammenarbeit zwischen Tetsuya Nomura, Square Enix und den Charakteren und Welten von Disney“, sagt Sean Shoptaw, Senior Vice President, Global Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences and Consumer Products zum Launch. „Dieser neue Teil des von Fans geliebten Franchise ist der perfekte Beleg für unsere Herangehensweise, Disney- und Pixar-Charaktere und -Welten mit den besten Partnern in Videospielen zusammenzubringen, und ihnen die Flexibilität zu geben, etwas Magisches und Unerwartetes zu erschaffen. Wir sind außer uns vor Freude, dass Fans dieses Spiel nun selbst erleben können.“