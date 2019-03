0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix und Disney haben bekannt gegeben, dass die umfangreiche Sammlung Kingdom Hearts: The Story So Far am 29. März 2019 in Europa erscheint. Es vereint erstmals neun beliebte Kapitel der Kingdom Hearts-Reihe. Das letzte Kapitel der beliebten Spielreihe ist im Januar diesen Jahres erschienen und hat bei uns für Begeisterung gesorgt. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Review.



Kingdom Hearts: The Story So Far – Spielesammlung erscheint im März

Die Spielsammlung bietet Fans und Neueinsteigern die Möglichkeit, in die umfangreiche Geschichte der Reihe einzutauchen und erneut die magischen Abenteuer von Schlüsselschwertträger Sora, Donald Duck und Goofy zu erleben. Das Helden-Trio versucht mithilfe vieler Disney-Freunde die Invasion der Herzlosen in ihre Welt zu verhindern. Mit Kingdom Hearts: The Story So Far kann die Geschichte nachgeholt werden, die zu Kingdom Hearts III (nicht in der Sammlung enthalten), dem neusten Teil der erfolgreichen Action-Rollenspiel-Reihe, führt.

Die Sammlung enthält:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

● Kingdom Hearts FINAL MIX

● Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

● Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

● Kingdom Hearts II FINAL MIX

● Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX

● Kingdom Hearts Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL Chapter Prologue

● Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

● Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

● Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)