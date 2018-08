Square Enix Ltd. kündigt ein neues Kooperationsevent an. Kingdom Hearts Union χ[Cross] trifft dabei auf den neusten Disney Pixar Blockbuster „Die Unglaublichen 2“. Spieler können bis zum 19. August 2018 als Schlüsselschwertträger an einer Vielzahl an Events im Spiel teilnehmen.

Kingdom Hearts Union χ[Cross] – Kooperation mit Die Unglaublichen 2 gestartet

Folgende Inhalte finden ihren Weg in Kingdom Hearts Union χ[Cross]