Kingdom Hearts Union χ[Cross] – Square Enix kündigt Kooperation an

Magische Winterzeit! Square Enix Ltd. hat eine brandneue Kooperation mit Die Eiskönigin – Völlig unverfroren von Walt Disney Animation Studios für das actionreiche RPG Kingdom Hearts Union χ[Cross] angekündigt. Das Mobilegame könnt ihr im App Store und im Google Play Store herunterladen.



Kingdom Hearts Union χ[Cross] – Square Enix kündigt neue Kooperation an

Bis zum 24. Dezember 2018 können Spieler ihrer Sammlung Outfits und mächtige Bannermedaillen, inspiriert von dem beliebten Disney Film, hinzufügen.

Bannermedaillen – Anna, Elsa und Kristoff sind als mächtige neue Medaillen verfügbar.

Outfits – Schlüsselschwertträger erhalten exklusive Outfits und Accessoires um ihre Avatare in Elsa, Anna oder Olaf zu verwandeln.

Am 29. Januar 2019 können Spieler in Kingdom Hearts III noch tiefer in die Welt von Anna und Elsa eintauchen. Im bald erscheinenden Action-Rollenspiel Kingdom Hearts III können Spieler sich mit Donald Duck und Goofy für das Abenteuer ihres Lebens verbünden. Gemeinsam bereisen sie verschiedene Welten, die auf beliebten Disney und Disney•Pixars Filmen basieren. Mit dabei Toy Story, Die Monster AG und Walt Disney Studios‘ Fluch der Karibik, Baymax – Riesiges Robowabohu, Rapunzel – Neu verföhnt, Die Eiskönigin – Völlig unverfroren und viele mehr.