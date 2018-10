0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. und eFootball.Pro haben ein neues Mitglied für ihre eSports-Liga enthüllt. Der portugiesische Traditionsklub Boavista FC wird neueste Mitglied der internationalen eSports-Liga für Fußballvereine. Boavista FC ist der fünfte Verein mit einem eigenen Team in der eSports-Liga. Zuvor sind der FC Barcelona, FC Schalke 04, AS Monaco und Celtic FC beigetreten.



Konami – Boavista FC als weiterer Teilnehmer der eSports-Liga eFootball.Pro

João Loureiro, Präsident des Boavista FC: „Die Präsenz in dieser Liga unterstreicht unseren Fokus in die Jugendarbeit, Innovation und Technik, den wir auch über den eSport hinaus im Verein leben. Wie unsere Mitstreiter auch, wollen wir uns mit der Liga, die echten und virtuellen Fußball vereint, weiterentwickeln. Wir sind überzeugt davon, dass sich unsere Fans über die Teilnahme an der Liga freuen“.

Gerard Piqué, Gründer und Präsident der eFootball.Pro ergänzt: „Mit der Teilnahme des Boavista FC verstärken wir unser internationales Aufgebot in der Liga. Die Leistungen des Vereins werden garantiert für Aufsehen sorgen“.

„Für Konami ist es eine Ehre und Freude gleichermaßen, mit Organisationen wie eFootball.Pro und Boavista FC zusammenarbeiten zu können“, sagt Masami Saso, Präsident von Konami Digital Entertainment B.V. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den eSport weiter vorantreiben zu können. Viele spannende Momente liegen noch vor uns“.

Boavista FC gehört zu den ältesten Vereinen aus Portugal. Der Klub spielt derzeit in der ersten portugiesischen Liga, der Primeira Liga und nennt das berühmte Stadion Estádio do Bessa sein Zuhause. Mit dem Liga-Titel in der Saison 2000/01 und zahlreichen nationalen Titel kann Boavista FC auf eine ruhmreiche Historie zurückblicken.

Boavista FC wird in der eFootball.Pro-Liga von einem professionellen PES-Team vertreten. In der eSports-Liga treffen sie dabei auf den FC Barcelona, FC Schalke 04, AS Monaco und Celtic FC. Weitere Spitzenmannschaften sollen in naher Zukunft verkündet werden.