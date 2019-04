0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Am vergangenen Wochenende fand in den Highvideo Studios in Barcelona der letzte Spieltag der eFootball.Pro-Liga mit Pro Evolution Soccer 2019 statt. Ein letztes Mal hatten die teilnehmenden Mannschaften die Chance, wichtige Punkte im Kampf um die ersten drei Tabellenplätze und den Einzug in die Finalrunde zu erspielen.

Konami – Der letzte Spieltag der eFootball.Pro-Liga

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Celtic FC gewinnt gegen FC Schalke 04 (2:0, 1:1)

FC Nantes besiegt Boavista FC (1:1, 4:2)

FC Barcelona spielt unentschieden gegen AS Monaco (1:4, 4:0)

Die eFootball.Pro-Liga wird mit Pro Evolution Soccer 2019 von Konami ausgetragen. Es ist die erste globale eSport-Veranstaltung, die man ausschließlich für professionelle Fußballvereine konzipiert hat. Die besten PES-Spieler der Welt nehmen an diesem Format für ihren Klub teil.

Seit Dezember 2018 und bis zum April 2019 findet im Rahmen der regulären Saison jeden Monat ein Spieltag mit jeweils drei Aufeinandertreffen statt. Die drei besten Mannschaften der Saison ziehen in die Finalspiele in Barcelona ein, die im Mai 2019 ausgetragen werden. Die drei anderen Klubmannschaften kämpfen in der “Last Chance Group” um das letzte Finalticket.