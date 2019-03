0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Im Rahmen des Jubiläums zum 50. Geburtstag gibt Konami Digital Entertainment B.V. den Release von mehreren Collections bekannt. Fans dürfen sich auf die Arcade Classics Anniversary Collection, die Castlevania Anniversary Collection sowie die Contra Anniversary Collection freuen. Veröffentlicht werden die Spielesammlungen digital für alle aktuellen Plattformen. Ihr könnt als Download via PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo Switch eShop und Steam für PC herunterladen.

Konami – Feier des 50. Geburtstag mit Classics Collections

Ab dem 18. April bietet die Arcade Classics Anniversary Collection acht legendäre Spielhallen-Hits inklusive einem Bonusbuch im Spiel, welches Konzeptzeichnungen aus der Entwicklungsphase der Spiele zeigt. Die folgenden acht Titel werden in diesem Retro-Paket angeboten:

Haunted Castle Life Force (bekannt als Salamander)

Typhoon (bekant als A-JAX) Thunder Cross

Nemesis(bekannt als Gradius) Scramble

Vulcan Venture (bekannt als Gradius II) TwinBee

Die Castlevania-Reihe erzählt die epische Geschichte der Belmont-Familie und ihrem andauernden Konflikt mit Dracula und seinen finsteren Kreaturen. Die Castlevania Anniversary Collection beinhaltet mit Spielen wie Castlevania, Castlevania III: Dracula’s Curse, Super Castlevania IV oder Castlevania II: Belmont’s Revenge beliebte Vertreter der Serie; die komplette Liste der integrierten Titel wird noch verkündet. Mit der Collection kommt zudem ein Bonusbuch im Spiel dazu, das frühe Entwicklernotizen sowie ein Interview mit Adi Shankar, dem Produzenten der Animationsserie beinhaltet.

Auch mehr als 30 Jahre nach dem Release gilt das Contra-Franchise bis heute als Wegbereiter des Run-and-Gun-Genres. Die Contra Anniversary Collection bringt beliebte Contra-Titel aus der Zeit der Spielhalle und älteren Konsolen auf heutige Plattformen. Darunter Contra (Arcade Version), Super Contra (Arcade Version), Super C, Contra III: The Alien Wars und weitere Spiele. In der Collection ebenfalls enthalten ist ein Bonusbuch, das die Geschichte von Contra dokumentiert und den Weg zeigt, wie Contra zu dem wurde, was es bis heute ist.

Die Castlevania Anniversary Collection und die Contra Anniversary Collection sollen Anfang des Sommers 2019 erscheinen.