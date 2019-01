Konami – Offizieller Major Partner des Coupe de la Ligue

PES 2019 wird am 30. August auf PlayStation 4, Xbox One und PC STEAM verfügbar sein. Das realistische Gameplay der Spielreihe geht in diesem Jahr noch einen Schritt weiter und präsentiert einzigartige Spielstile der berühmtesten Spieler der Welt. PES 2019 bringt die Individualität der besten Fußballer auf die nächste Ebene - erreicht wird das durch ein erweitertes Portfolio neuer Fähigkeiten, die dem Spieler die Möglichkeit geben, magische Momente auf den Rasen der Stadien zu zaubern.