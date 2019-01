0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Astragon Entertainment hat angekündigt, dass in Kooperation mit dem Magazin Stark des Landwirtschaftsverlags Münster der Landwirtschafts-Simulator 19 erstmals als Teil des ErlebnisBauernhofs in Halle 3.2 für virtuellen Farmspaß sorgen wird.

Landwirtschafts-Simulator 19 – Gast auf der Internationalen Grüne Woche

Der vom Forum Moderner Landwirtschaft ausgerichtete ErlebnisBauernhof bietet Jahr für Jahr kleinen und großen Besuchern unterhaltsame und lehrreiche Einblicke in die Zukunft der Land- und Ernährungswirtschaft. In den drei Ausstellungsbereichen Pflanze, Tier und Gesellschaft treffen sie auf rund 60 Aussteller, darunter natürlich auch namhafte Landmaschinen-Hersteller, welche die neueste Technik aus ihrem Portfolio präsentieren.

Alle, die allein beim Anblick gigantischer Traktoren, Maschinen und deren Zubehör Lust bekommen, einmal selbst das Steuer ihres Lieblingsgefährts zu übernehmen, können diesen Traum am Gemeinschaftsstand des Landwirtschaftsverlags Münster (LV) und astragon Entertainment auf der diesjährigen Grünen Woche zumindest spielerisch Wirklichkeit werden lassen. An zwei PlayStation®4-Spielstationen erwarten Farm-Fans beim Landwirtschafts-Simulator 19 des unabhängigen Schweizer Entwicklerstudios GIANTS Software über 300 detailgetreu wiedergegebene Landmaschinen, Traktoren, Anhänger und mehr, mit denen Spieler ihren eigenen Bauernhof bewirtschaften sowie zahlreiche Fruchtsorten anbauen, ernten und verkaufen können. Neben der Pflege der Felder wartet die Kult-Simulation zudem mit Nutztierhaltung sowie Forstwirtschaft auf.

Der Landwirtschaftsverlag Münster präsentiert sich auf dem Gemeinschaftsstand hauptsächlich mit seinem Landtechnikmagazin Stark – Faszination Landtechnik. „Eine gelungene Kombination,“ so Sylvia Jäger, stellvertretende Leiterin Vertriebsmarketing im LV. „Stark mit seinen jungen und digitalen Themen passt hervorragend zum Spiel. In jeder Ausgabe finden sich entsprechende Themen“.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 ist für PlayStation®4 und Xbox One® zum Messe-Sonderpreis des Landwirtschaftsverlags von 44 Euro sowie für PC zum Preis von 29 Euro erhältlich. Besucher der Internationalen Grünen Woche dürfen sich also auf allen drei Plattformen über einen besonderen Messetarif beim Kauf am Stand freuen. Interessierte können außerdem ein kostenloses Schnupper-Abo von Stark – Faszination Landtechnik ausprobieren.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 wird vom 18. bis 27. Januar 2019 auf der Internationalen Grünen Woche Berlin in Halle 3.2 am Stand 129 zu finden sein.