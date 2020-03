0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Langrisser I & II ist ab sofort für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam erhältlich. Das Remake für die aktuelle Konsolengeneration lässt die legendäre SRPG-Serie in neuem Licht erstrahlen. Die Langrisser-Geschichten von Gut und Böse werden in hochauflösender Grafik dargestellt, beinhalten neue Musik sowie zahlreiche neue Komfortfunktionen, die das ohnehin beliebte Franchise zu einer noch besseren Erfahrung machen.

Langrisser – Teil 1 und 2 ist ab sofort im Handel erhältlich

In Langrisser I suchen die Mächte der Finsternis das Königreich Baldea heim. Spieler übernehmen die Rolle von Prinz Ledin und stellen sich dem Bösen, das im Herzen des Dalsis Imperium lauert.

Nachdem in Langrisser II die Mächte der Finsternis erneut an der Schwelle des Königreiches stehen, obliegt es dieses Mal dem Helden Elwin, die Prüfungen des Krieges zu bestehen und einem Ausweg aus dem Konflikt zu finden.

Features:

Remastered: Zwei klassische Titel mit neuer Optik, neuer Musik und einem neuen Charakter, der weitere Entscheidungen ermöglicht. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen zwischen neuer und alter Grafik zu wechseln.

Legendäre Legionen: Erweitert eure Optionen über zwei Titel hinweg und kommandiert 33 spielbare Charaktere und individualisiert diese mit 50 einzigartigen Klassen.

Schmiedet euer eigenes Schicksal: Eure mächtigste Waffe ist euer freier Wille! Erlebt eines der 22 Storyenden und 560 Charakterschicksalen, die aus euren Entscheidungen entstehen können.